انت الان تتابع بعد خسارة الأهلي.. لاسارتي يخرج عن شعوره (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

حالة من الغضب انتابت مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروياني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني، التي خسرها الفريق الأحمر بهدف مقابل لاشئ، وتجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بينما رفع الفريق التنزاني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني. مارتن لاسارتي اعترض على إهدار الوقت من جانب لاعبي الفريق التنزاني ، موضاً أنهم تعمدوا السقوط أكثر من 15 مرة في الملعب، وهذا لا يتفق مع اللعب النظيف، ولكن المباراة انتهت والأهلي اعتاد على النظر للأمام، ولابد من التركيز في القادم.

تصريحات لاسارتي جاءت بعصبية شديدة واعترض عليها باتريك اوسيمس المدير الفني البلجيكي، لفريق سيمبا التنزاني وكاد أن ينسحب من المؤتمر، ما دفع المدير الفني للأهلي لمصافحته ومحاولة تهدئته عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي شهد شد وجذب بين لاسارتي وأحد الصحفيين الذين تواجدوا في المؤتمر.ويرى المدير الفني