انت الان تتابع بعد خسارة الأهلي.. لاسارتي يخرج عن شعوره (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
حالة من الغضب انتابت مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروياني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني، التي خسرها الفريق الأحمر بهدف مقابل لاشئ، وتجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بينما رفع الفريق التنزاني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني. مارتن لاسارتي اعترض على إهدار الوقت من جانب لاعبي الفريق التنزاني ، موضاً أنهم تعمدوا السقوط أكثر من 15 مرة في الملعب، وهذا لا يتفق مع اللعب النظيف، ولكن المباراة انتهت والأهلي اعتاد على النظر للأمام، ولابد من التركيز في القادم.
تصريحات لاسارتي جاءت بعصبية شديدة واعترض عليها باتريك اوسيمس المدير الفني البلجيكي، لفريق سيمبا التنزاني وكاد أن ينسحب من المؤتمر، ما دفع المدير الفني للأهلي لمصافحته ومحاولة تهدئته عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي شهد شد وجذب بين لاسارتي وأحد الصحفيين الذين تواجدوا في المؤتمر.ويرى المدير الفني
تصريحات لاسارتي جاءت بعصبية شديدة واعترض عليها باتريك اوسيمس المدير الفني البلجيكي، لفريق سيمبا التنزاني وكاد أن ينسحب من المؤتمر، ما دفع المدير الفني للأهلي لمصافحته ومحاولة تهدئته عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي شهد شد وجذب بين لاسارتي وأحد الصحفيين الذين تواجدوا في المؤتمر.
ويرى المدير الفني الأورجوياني أن المباراة كانت جيدة وأن فريق سيمبا قدم اداءً طيباً لكن إهدار الوقت من خلال كثرة سقوط لاعبي سيمبا أثر بالسلب على أداء لاعبيه ونتيجة اللقاء.
ويلتقي الأهلي مع فريق فيتا كلوب الكونغولي أحد ايام 8 أو 9 أو 10 مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة وهي مباراة ستكون حاسمة في تحديد تأهل الأهلي لدور الثمانية من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارة الأهلي.. لاسارتي يخرج عن شعوره (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.