كيف عاقب دي ماريا جمهور مانشستر يونايتد؟

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تحرير:سعد الدين محمود ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
تعرض النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، لصافرات استهجان من جماهير فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين التي تجرى حاليًا على ملعب «أولد ترافورد». دي ماريا غادر الملعب لتلقي العلاج لدقائق قليلة بعد التدخل القوي من ظهير الشياطين الحمر أشلي يونج، وعند عودته للملعب أشار بيده للجماهير لزيادة صافرات الاستهجان تجاهه، ملوحًا بأنه لا يسمعها، وجاء ذلك قبل نهاية الشوط الأول للمباراة والذي انتهى بالتعادل السلبي.
تجدر الإشارة بأن دي ماريا انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صيف 2014، وخاض معهم موسما واحدا قبل الرحيل لنادي العاصمة الفرنسية. واستطاع دي ماريا في الشوط الثاني أن يعاقب جمهور اليونايتد أقوى عقاب، بصناعته هدفا فريقه في 7 دقائق فقط، حيث جاء الأول من ركلة ركنية نفذها بإتقان لبريسنال
تجدر الإشارة بأن دي ماريا انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صيف 2014، وخاض معهم موسما واحدا قبل الرحيل لنادي العاصمة الفرنسية.
واستطاع دي ماريا في الشوط الثاني أن يعاقب جمهور اليونايتد أقوى عقاب، بصناعته هدفا فريقه في 7 دقائق فقط، حيث جاء الأول من ركلة ركنية نفذها بإتقان لبريسنال كيمبيمب في الدقيقة 53، قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني للنجم الفرنسي كيليان مبابي بطريقة رائعة في الدقيقة 60.
وحقق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على مضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويعاني الفريق الفرنسي من غيابات عديدة عديدة، بسبب الإصابة،
يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 6 مارس المقبل على ملعب «حديقة الأمراء».
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