كيف عاقب دي ماريا جمهور مانشستر يونايتد؟

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تحرير:سعد الدين محمود ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

تعرض النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، لصافرات استهجان من جماهير فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين التي تجرى حاليًا على ملعب «أولد ترافورد». دي ماريا غادر الملعب لتلقي العلاج لدقائق قليلة بعد التدخل القوي من ظهير الشياطين الحمر أشلي يونج، وعند عودته للملعب أشار بيده للجماهير لزيادة صافرات الاستهجان تجاهه، ملوحًا بأنه لا يسمعها، وجاء ذلك قبل نهاية الشوط الأول للمباراة والذي انتهى بالتعادل السلبي.

تجدر الإشارة بأن دي ماريا انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صيف 2014، وخاض معهم موسما واحدا قبل الرحيل لنادي العاصمة الفرنسية. واستطاع دي ماريا في الشوط الثاني أن يعاقب جمهور اليونايتد أقوى عقاب، بصناعته هدفا فريقه في 7 دقائق فقط، حيث جاء الأول من ركلة ركنية نفذها بإتقان لبريسنال