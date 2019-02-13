انت الان تتابع طولان: الجبلاية تعاقب الاتحاد لمشاركته في كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن الهلال ليس فريقًا قويًا فقط، بل هو بطل يضم لاعبين محليين على أعلى مستوى من المنتخب السعودى، بخلاف أن يملك لاعبين محترفين كبار لديهم إمكانيات خارقة، خاصة اللاعب الإيطالى الجديد الذي انضم للفريق مؤخراً سيباستيان جيوفينكو فهو لاعب عالمى. وأكد طولان أنه سيهتم بالنواحي المعنوية مع لاعبيه لأن لديه ثقة كبيرة في أن الاتحاد يمتلك مجموعة من الرجال القادرين، على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب الذي سيقام يوم السبت المقبل.

وشدد المدير الفني للاتحاد على أنه فوجئ بقرار اقامة مباراة فريقه أمام الإسماعيلى بالكأس في توقيت صعب للغاية، حيث تعود البعثة يوم 18 فبراير الجاري، ومن غير المنطقي أن يلعب مع الإسماعيلي يوم 21، ومن الممكن أن يمتد اللقاء إلى الوقت الإضافى، وبعدها يلعب الفريق لقاء العودة مع الهلال السعودي يوم 25 فبراير،