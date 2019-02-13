انت الان تتابع مجموعة الأهلي.. شبيبة الساورة يهزم فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

حقق فريق شبيبة الساورة الجزائري فوزًا صعبًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بيشار بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل هدف اللقاء الوحيد حمار زيري لاعب وسط الفريق الجزائري في الدقيقة 78 من زمن المباراة، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الشبيبة إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط في المركز الأخير.

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر من نظيره سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في اللقاء على ملعب دار السلام، عصر اليوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي قادها تحكيميًا الحكم السوداني إسماعيل محمود، وعاونه كلٌّ من وليد أحمد علي، مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد