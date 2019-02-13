انت الان تتابع جروس عن مواجهة نصر حسين داي: سنقاتل من أجل الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
يرى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يحتاج إلى تسجيل هدفين للفوز في مواجهة نصر حسين داي الجزائري، في المباراة التي تقام في التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، قبل المواجهة، قائلًا: "نواجه فريقا قويا، لديه مدرب كبير، لكننا سنقاتل من أجل الفوز".
وواصل حديثه، قائلًا: "المجموعة تضم فرقا قوية، ولديهم فرص التأهل لربع النهائي، نحتاج إلى تسجيل هدفين للفوز، وتجاوز هزيمة جور ماهيا في الجولة الأولى.. هدفنا الوصول لنهائي البطولة، فمن الطبيعي أن ينافس الزمالك على اللقب، ونركز على كل لقاء بشكل منفرد". وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين، وقمنا بمعالجة الأخطاء، ونركز
وواصل حديثه، قائلًا: "المجموعة تضم فرقا قوية، ولديهم فرص التأهل لربع النهائي، نحتاج إلى تسجيل هدفين للفوز، وتجاوز هزيمة جور ماهيا في الجولة الأولى.. هدفنا الوصول لنهائي البطولة، فمن الطبيعي أن ينافس الزمالك على اللقب، ونركز على كل لقاء بشكل منفرد".
وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين، وقمنا بمعالجة الأخطاء، ونركز الآن على لقاء نصر حسين داي.. أحب نوعية اللاعبين الذين يستطيعون اللعب في أكثر من مركز".
واختتم جروس تصريحاته، قائلًا: "لم نلعب بشكل جيد ضد جور ماهيا في المباراة الماضية، ونريد الآن تجاوز تلك الهزيمة بالفوز غدا على بطل الجزائر".
ويسعى الزمالك لتعويض خسارته أمام جورماهيا الكيني، في الجولة الماضية، عندما يستضيف نصر حسين داي، غدا الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، بالكونفيدرالية الإفريقية.
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