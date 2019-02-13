انت الان تتابع مجموعة الإسماعيلي.. الإفريقي ومازيمبي يتعادلان سلبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م
حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الإفريقي التونسي ونظيره مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأوليمبي بمدينة رادس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليفشل الفريق التونسي في رد الاعتبار بعد الهزيمة المذلة في الجولة الماضية، أمام مازيمبي بثمانية نظيفة، ليرفع الإفريقي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل مازيمبي متصدرًا المجموعة برصيد 7 نقاط.
المباراة بدأت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي الإفريقي، الذي حاول مباغتة الضيوف، لكن الحارس إبراهيم مونكورو تصدى لمحاولات أصحاب الأرض، وتألق أمام تسديدة باسيرو كومباوري لاعب الإفريقي في الدقيقة 11، ليحرم الفريق التونسي من هدف التقدم. وعاد الحارس مونكورو للتألق من جديد بالتصدي لتصويبة كومباوري في
المباراة بدأت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي الإفريقي، الذي حاول مباغتة الضيوف، لكن الحارس إبراهيم مونكورو تصدى لمحاولات أصحاب الأرض، وتألق أمام تسديدة باسيرو كومباوري لاعب الإفريقي في الدقيقة 11، ليحرم الفريق التونسي من هدف التقدم.
وعاد الحارس مونكورو للتألق من جديد بالتصدي لتصويبة كومباوري في الدقيقة 15، لينقذ مرماه من فرصة هدف محقق، وجاء رد مازيمبي، في الدقيقة 17، عن طريق كالابا، لكن عاطف الدخيلي تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.
وجاء الشوط الثاني هادئًا، وانحصر اللعب وسط الملعب، ومع تقدم الوقت، صعبت المهمة على الإفريقي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) أعاد الإسماعيلي إلى البطولة، بعدما وافق على الالتماس المقدم، بعدما استبعده على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في مباراته مع الإفريقي.
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