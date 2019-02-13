انت الان تتابع مجموعة الإسماعيلي.. الإفريقي ومازيمبي يتعادلان سلبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الإفريقي التونسي ونظيره مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأوليمبي بمدينة رادس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليفشل الفريق التونسي في رد الاعتبار بعد الهزيمة المذلة في الجولة الماضية، أمام مازيمبي بثمانية نظيفة، ليرفع الإفريقي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل مازيمبي متصدرًا المجموعة برصيد 7 نقاط.

المباراة بدأت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي الإفريقي، الذي حاول مباغتة الضيوف، لكن الحارس إبراهيم مونكورو تصدى لمحاولات أصحاب الأرض، وتألق أمام تسديدة باسيرو كومباوري لاعب الإفريقي في الدقيقة 11، ليحرم الفريق التونسي من هدف التقدم. وعاد الحارس مونكورو للتألق من جديد بالتصدي لتصويبة كومباوري في