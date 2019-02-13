نادي التضامن يكسب المباراة ضد وحدة المكلا

حسم فريق نادي التضامن الفوز على حساب فريق وحدة المكلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا، ضمن منافسات "دوري المجلس الانتقالي" لكرة القدم.

وفي سياق أخر فاز فريق المكلا على ضيفه أهلي الغيل بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفقيد بارادم أيضًا، وبذلك يتأهل المكلا لملاقاة فريق سمعون بالشحر يوم الجمعة المقبل على ملعب الشاحت.

ومن المقرر أن يواجه التضامن وحدة شحير على ملعب الفقيد بارادم يوم الاثنين المقبل، في ختام المنافسات بحضور العديد من الشخصيات القيادية للمجلس الانتقالي الجنوبي على مستوى الجنوب وحضرموت.

يذكر أن منافسة "دوري المجلس الانتقالي" تُقام تحت شعار "الجنوب يجمعنا" برعاية قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وبتنظيم من قِبل اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتضان مدينة المكلا الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.