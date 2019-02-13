الزمالك أمام نصر حسين داي لتحسين الذات في الكونفدرالية

يستعد الزمالك المصري لخوض مباراة قوية مساء اليوم الأربعاء، أمام نصر حسين داي الجزائري، على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعتبر مباراة نصر حسين داي، بمثابة عنق الزجاجة للفريق الأبيض في مشواره الأفريقي، خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى خارج أرضه أمام جورماهيا الكيني (4-2).

رد الاعتبار

يسعى الزمالك بعد الخسارة الكبيرة من جورماهيا لرد اعتباره أفريقيًا، متسلحًا باللعب على أرضه ووسط جماهيره.

وكان لقاء جورماهيا بمثابة الصدمة لجماهير القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق كان يسير بخطى ثابتة قبلها محليًا وفي الأدوار التمهيدية للبطولة الأفريقية.

تصحيح المسار

يتذيل الزمالك حاليًا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، في حين يملك نصر حسين داي 3 نقاط بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي (2-1) في الجولة الأولى.

ويأمل الفريق الأبيض تصحيح مساره سريعًا وحصد أول 3 نقاط، تعيده إلى السابق مجددًا، خاصة أن أي نتيجة سلبية للزمالك اليوم، قد تقلل من فرص تأهله لدور الثمانية.

استعادة المستوى

تعتبر مباراة نصر حسين داي فرصة للاعبي الزمالك، من أجل استعادة مستواهم مجددًا، ومحو صورتهم السلبية في الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد الخسارة الثقيلة من جورماهيا والفوز الصعب على النجوم بالدوري.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الذين تراجع أداؤهم التونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما"، كما أن المهاجم المغربي خالد بوطيب المنضم للزمالك في يناير/كانون الثاني الماضي مطالب بوضع بصمته.

كما أن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، مطالب بإعادة صورة الأبيض القوية بعد اهتزازها مؤخرًا.