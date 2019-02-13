شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري لـ«الخليج 365»: خفافيش الظلام ابعدوني عن «القادسية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

انتقد مدير فريق القادسية للصالات راشد الدوسري الطريقة التي أبعد فيها من النادي في عهد الإدارة السابقة برئاسة معدي الهاجري، مؤكدا أن هناك عدد من الأشخاص المقربين من الإدارة ساهموا في إبعاده من القادسية، على الرغم من تحقيق فريق النادي بطولة الصالات للموسم الرياضي (2016-2017)

وقال الدوسري في حديثه لـ "الخليج 365": «الواضح لدي أن هناك مؤامرة حدثت ضدي من قبل بعض الأسماء المقربة جدا من الإدارة السابقة، والتي حاولت وسعت بكل قوة من أجل إبعادي عن النادي بأي طريقة، وهم يعرفون أنفسهم جيداً، فتدخلاتهم الكثيرة ساهمت في زعزعت النادي ككل وليس فقط فريق الصالات، وكانوا مثل خفافيش الظلام تجدهم في كل مكان في النادي»

وأضاف: «للأسف لم تقف الإدارة السابقة معي على الرغم من المجهودات الكثيرة التي قدمتها لفريق الصالات ولنادي القادسية، وهذا ما دعاني للخروج والحديث عن سبب ابتعادي عن النادي، بعد كثرة التساؤلات التي تصلني من قبل الجماهير القدساوية»

واختتم الدوسري حديثه متمنيا التوفيق لفريق القادسية للصالات، مؤكدا أن الفريق يمتلك لاعبين على مستوى عالي من الأداء ولديهم الكثير ليقدموه خلال منافسات بطولة الصالات لكرة القدم.