الاتفاق والفيصلي.. متأزمان يبحثان عن الفرح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

يبحث الاتفاق عن العودة إلى سكة الانتصارات، عندما يستضيف الفيصلي اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن لقاءات الجولة الـ 20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعثر الاتفاق الذي يملك 27 نقطة بالمركز السابع في الجولات الأربع الماضية، حيث تعادل في الأخيرة مع الفيحاء 1 - 1 وخسر قبلها أمام أحد 1 - 2 والرائد بالنتيجة نفسها، كما تعادل مع الباطن 0 - 0، إلا أن مهمته لن تكون سهلة في ظل سعي الفيصلي صاحب الـ 24 نقطة بالمركز التاسع، إلى الفوز وتحسين وضعه وصورته، عقب التراجع الكبير الذي سجله أخيرا في النتائج والمستوى، آخرها هزيمته 1 - 4 أمام أحد متذيل الترتيب، وقبلها خسارتيه أمام الحزم والباطن.

ويعود الاتفاق لملعبه بعد مواجهتين خارج أرضه، ويسعى مدربه الإسباني برناس لإيجاد صانع لعب بديل للأوروجوياني أليمان الموقوف، فيما سيدفع بأحمد العكايشي بجوار هزاع الهزاع منذ بداية اللقاء، بينما سيعمل مدرب الفيصلي البرازيلي تشاموسكا، للخروج من مسلسل التراجع الذي لازم فريقه أخيرا، والعوده للانتصارات معتمدا على روجيريو وكالديرون وبيريرا في خط الهجوم.

الحزم والباطن

وفي الرس، عقب قرار لجنة المسابقـات بنقـل مباريـات الحـزم من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعبه، يأمل الحزم في بداية موفقة على أرضه وبين جماهيره عندما يستضيف الباطن.

ويملك الحزم 19 نقطة في المركز الـ 12، فيما للباطن 18 نقطة في المركز الـ 13.