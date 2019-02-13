ريال مدريد يعتلي قائمة الأندية الأكثر نجاحا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة احتل ريال مدريد الإسباني صدارة قائمة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للأندية الأكثر نجاحا في العالم. ووضع فريق عمل المجلة الفرنسية العديد من المعايير التي انطبقت على 85 ناديا على مستوى العالم من مختلف القارات، لتضم القائمة النهائية 30 ناديا بينها الأهلي المصري ممثلا وحيدا لأندية أفريقيا والوطن العربي بعد أن احتل المرتبة الـ21 عقب حصوله على 23 نقطة. معايير استندت عليها فرانس فوتبول النجاح الرياضي

الإيرادات

تقديم أبطال على الصعيد العالمي

موقع النادي على مواقع التواصل الاجتماعي

النجوم الكبار »الأساطير«

الشعبية الجماهيرية

القيمة التسويقية أفضل 10 أندية ريال مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني

مانشستر يونايتد الإنجليزي

بايرن ميونخ الألماني

ليفربول الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي

باريس سان جيرمان الفرنسي

تشيلسي الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي



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