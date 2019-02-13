مسدس العنزي يصطاد الذهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة حقق الرامي السعودي عطا الله العنزي المركز الأول وذهبية المسدس ضغط الهواء 10 أمتار ببطولة أمير الكويت الدولية السنوية الكبرى الثامنة للرماية، والتي أقيمت بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة 320 راميا من 42 دولة. كما أضاف الرامي الشاب فهد المطيري الميدالية السعودية الثانية بخطفه فضية منافسات الشوزن تراب التي حل فيها ثانيا، بعد أن قدم مستوى مميزا أمام رماة عالميين بارزين.



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