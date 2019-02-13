إيسكو ولورنتي خارج حسابات سولاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد اختار المدير الفني لريال مدريد الإسباني الأرجنتيني سانتياجو سولاري 23 لاعبا للسفر إلى العاصمة الهولندية أمستردام، استعدادا للقاء أياكس الهولندي اليوم في ذهاب الدور الثاني (دور الـ16) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. واستثنى سولاري في رحلته إلى أمستردام المصابين إيسكو وماركوس لورنتي. ويلتقي الفريقان اليوم على استاد يوهان كرويف في أمستردام. ويسعى الريال لاجتياز عقبة أياكس من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه. ويلتقي اليوم توتنهام الإنجليزي وبوروسيا دوتموند الألماني في ضيافة الأول.



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