أخضر المبارزة يضيف الميدالية السابعة في العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع المنتخب السعودي للمبارزة للناشئين (بنين وبنات) رصيده إلى 7 ميداليات في البطولة العربية المقامة حاليا في الكويت، وذلك بعد أن تمكن 5 لاعبين (3 لاعبات ولاعبان)، من إضافة 5 ميداليات أمس.

ونجحت اللاعبة حسناء الحماد في خطف الميدالية الفضية في سلاح السيف (سيبر) بعد أن حلت ثانية، فيما حصلت ندى عابد وفوزية الخيبري على ميداليتين برونزيتين عقب حلولهما في الترتيب الثالث خلال منافستين مختلفتين.

كما انتزع اللاعب علي البحراني الميدالية الفضية في سلاح السايبر، في حين حقق عمر العكاس الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة.

وسيختتم المنتخب السعودي اليوم مشاركته في البطولة بمنافسات الفرق (بنين وبنات).

وكان المنتخب السعودي حقق في ثاني أيام البطولة ميداليتين برونزيتين في منافسات سلاح الشيش (فرق).