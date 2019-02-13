شكرا لقرائتكم زيدان طوق نجاه تشيلسى للحفاظ على نجومه بعد أزمات سارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى تشيلسى يستهدف التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق لتولى القيادة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالى ماوريسيو سارى.

ونشرت صحيفة ذا صن تقريرا فى عددها الصادر اليوم تحت عنوان "تشيلزي.. البلوز يضعون أعينهم على زيدان بعد خسارة ساري للدعم داخل النادي" وتحدثت فيه عن اقتراب ماويسيو ساري من الرحيل، وتجهيز البديل زين الدين زيدان لخلافته.

وأوضحت الصحيفة أن قدوم زيدان سيعمل على تقوية البلوز وأهمها ضمان بقاء إيدين هازارد الذى كان يرغب فى العمل مع زيدان فى ريال مدريد وقد يتم التعاقد معه فى أسرع وقت قبل خسارة الأمل فى التأهل إلى دورى أبطال أوروبا للموسم الثانى على التوالى، وهو ما لن يسمح به رومان أبراموفيتش مالك النادي.



الصن

وأشار التقرير إلى أن مارينا جرانوفسكايا المدير التنفيذى لنادى تشيلسى تدعم استمرار سارى وتنتظر تحسن النتائج، لكن علاقة المدرب بلاعبى الفريق بدأت تتراجع حتى طالب بعضهم من وكلائهم بالبحث عن عروض وأبرزهم ماركوس ألونسو الذى كان سينتقل إلى ريال مدريد فى الصيف الماضى.

وتلقى تشيلسى خسارة قاسية من مانشستر سيتي بنتيجة 6/0 وهى الخسارة الخامسة على التوالى للبلوز خارج ملعبه، وتراجع الفريق للمركز السادس برصيد 50 نقطة بفارق 15 نقطة عن سيتى وليفربول المتصدران.