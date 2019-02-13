شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ "مرعوب" من غزوات محمد صلاح قبل موقعة الأنفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث كارل هاينز رومنجيه الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ عن الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي خلال حوار صحفى اجرته مجلة "بيلد" الألمانية مع أكبر قيادات الفريق البافارى قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين الناديين فى دورى ابطال أوروبا.

ويلتقى ليفربول نظيره بايرن ميونخ بدور الستة عشر بعدما أوقعت القرعة كلا المنافسين وجهًا لوجه فى مستهل الأدوار الإقصائية للبطولة القارية الشهيرة.

وأكد رومنجيه انه لا يخشى مواجهة محمد صلاح ولا يخاف من امكاناته الفنية الكبيرة بالرغم من قناعاته بأنه واحدًا من افضل لاعبى العالم.



رومنيجه

قال رومنجيه أن بايرن ميونخ يمتلك ظهير قوى وسريع هو ديفيد ألابا ويمتلك من القدرات ما يؤهله لوقف غزوات محمد صلاح على المرمى.

وسجل صلاح أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، بالإضافة إلى تصدره جدول ترتيب هدافى الدورى الانجليزي برصيد 17 هدفًا.

وأوضح الرئيس التنفيذى للبافارى أن محمد صلاح لاعب رائع ويمتلك من المقومات الجيدة لكن كل ما نفكر فيه هو الفوز بالمباراة وإذا تعادلنا سيكون من الرائع أيضًا، وكلانا سواء ليفربول أو بايرن لم يرغب فى تلك المواجهة المبكرة لكن علينا التعامل مع المباراة بالشكل الذى نملكه.

ويتوجه بايرن ميونخ إلى الأنفيلد الأسبوع المقبل لخوض المواجهة عقب انتهائه من مباراة أوجسبورج بالدورى الألمانى يوم الجمعة المقبلة.