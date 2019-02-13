شكرا لقرائتكم ريال مدريد ضد أياكس.. فاران مهدد بالغياب بسبب نزلة برد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن تدريب فريقه ريال مدريد الإسباني، استعداداً لمواجهة أياكس أمستردام اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب نزلة برد، لتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في اللقاء.

وأسدل الفريق "الملكي" الستار على تحضيراته على الملعب الذي سيحتضن اللقاء.

وينتظر المدير الفني لـ"الميرينجي"، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، تحسن حالة اللاعب الشاب الذي في حالة غيابه سيترك مكانه لناتشو فيرنانديز، لينضم بذلك للثنائي المصاب ماركوس يورنتي وإيسكو ألاركون، اللذين ظلا في مدريد.

وخاض ريال مدريد تدريبات قوية استعداداً لمواجهة الأربعاء في ذهاب دور الـ16، وهو الدور الذي لم يسبق للفريق أن غادر البطولة من خلاله منذ 19 عاماً.