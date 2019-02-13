شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ : تمديد عقود النجوم يحافظ على "هيكل" الأهلى والصفقات ناجحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن إدارة ناديه تسعى للحفاظ على "هيكل" الفريق والإبقاء على نجومه الذين أخلصوا خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن تمديد عقود التونسى على معلول وكريم نيدفيد وعمرو السولية يؤكد هذه الرغبة في إضافة مزيداً من الاستقرار للفريق خلال الفترة الحالية التى ينافس فيها المارد الأحمر فى عدة "جبهات" محلياً وأفريقياً.

ويرى مدير الكرة بالنادى الأهلى أن التدعيمات التى أبرمها مجلس الإدارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة جيدة للغاية وانعكست إيجابياً على الفريق بجانب عودة المصابين بقيادة معلول وأجايى وعلى ربيعة ، موضحاً أن القادم أفضل للقلعة الحمراء بعد إستمرار عودة المصابين وكذلك زيادة الإنسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.