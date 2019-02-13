شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الانتاج الحربى يوم السبت 16 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى السابعة مساء يوم السبت الموافق 16 / 2 / 2019 مباراة الاهلى و الانتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز على ستاد بتروسبورت.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري قبل مواجهة الإنتاج

قبل مباراة الاهلى و الانتاج الحربى يحتل المارد الأحمر المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 39 نقطة حيث جمع نقاطه بعد أن خاض 18 لقاء ويتبقى له مباراتين مؤجلتين وحقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهما واستقبلت شباكه 13 هدفا بينما سجل لاعبوه 28 هدفا.

ترتيب الانتاج الحربى قبل مواجهة الأهلى فى الدوري

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدوري المصري قبل مواجهة الأهلى برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 10 بينما خسر فى 4 مباريات.

ملعب مباراة الأهلى و الانتاج الحربى

ستقام مباراة الأهلى و الانتاج الحربى على ملعب بتروسبورت فى منطقة التجمع الخامس وفقا للجدول المعلن من جانب لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلى و الانتاج الحربى

تنطلق مباراة الأهلى و الانتاج الحربى المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقله لمباراة الأهلى و الانتاج الحربى

ستذاع مباراة الأهلى و الانتاج الحربى على قنوات أون سبورت الفضائية، والنيل للرياضة.

ويعول الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة لاسارتى الكثير على مباراة الانتاج الحربى من أجل نسيان هزيمة سيمبا التنزانى التى منى بها المارد الأحمر منذ ساعات بعد الخسارة بهدف وحيد أمام بطل تنزانيا على أرضه ووسط جماهيره ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا كما يسعى الجهاز الفنى للقلعة الحمراء لمواصلة الزحف نحو قمة الدورى ومطارد الزمالك متصدر البطولة برصيد 48 نقطة ومزاحمة بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 42 نقطة .