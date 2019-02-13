شكرا لقرائتكم خبر عن هدف سيمبا يصعب موقف الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء الهدف الذى أحرزه فريق سيمبا التنزانى فى مرمى فريق الأهلى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليصعب موقف الفريق الأحمر فى البطولة الأفريقية.

نتيجة مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

والتقى الأهلى مع سيمبا أمس على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام، وانتهت المباراة بخسارة الأهلى بهدف دون رد، أحرزه لاعب الفريق التنزانى فى الدقيقة 64 من أحداث المباراة، تم تسجيله عن طريق ميديه لاعب سيمبا.

فرص الأهلى للتأهل إلى ربع نهائى دورى الأبطال

وجاء الهدف ليصعب موقف الأحمر فى البطولة، رغم أنه متصدر ترتيب مجموعته حتى الآن، خاصة أن الأهلى يحتاج للفوز فى المباراتين المقبلتين أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة، أو الفوز فى مباراة والتعادل فى أخرى، وفى هذه الحالة يصعد الأهلى ما لم يفز سيمبا فى إحدى مبارياته المقبلة.

تشكيل الأهلى فى لقاء سيمبا

وخاض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، أما فى الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدى فتحى، وقد شارك حسين الشحات ورمضان صبحى وجونيور أجايى فى خط الهجوم.