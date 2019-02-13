شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "عنتر " آخر عريس فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعد محمد عنتر من أبرز لاعبى فريق الزمالك فى الوقت الحالى، الذى انضم للفريق قادمًا من الأسيوطى الموسم الماضى.

بدأ عنتر مسيرته بالملاعب فى مركز شباب أبو تيج، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورى مراكز الشباب 2015، ثم انضم للأسيوطى، وصعد معهم من الدرجة الثانية على دورى الأضواء والشهرة، وطارده عروض من أندية كل من الأهلى والإسماعيلى والزمالك، إلا أن الأخير حسم الصفقة لصالحه.

وقد احتفل محمد عنتر بخطوبته خلال الأسبوع الماضى على دنيا الحلو إحدى مشجعات الزمالك، بحضور رئيس النادى وعدد من نجوم الفريق.

وقد لفتت دنيا الحلو الأنظار إليها فى دورى أبطال أفريقيا 2016 خلال لقاء الزمالك وصن داونز، ليكون عنتر آخر عريس فى القلعة البيضاء.



حمو بيكا فى حفل خطوية عنتر



دنيا فى المباراة



دنيا و علم الزمالك



دنيا و عنتر



عنتر ودنيا



عنتر وست الحبايب



عنتر وجلسة روقان



عنتر ودنيا



عنتر