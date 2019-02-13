سان جيرمان يقهر اليونايتد بثنائية في الـ«شامبيونزليج»

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حقق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بثنائية نظيفة، في المباراة جمعتهما، بملعب أولد ترافولد بمدينة مانشستر، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق بريسنال كيمبيمب، بعد خطأ قاتل من الدفاع الإنجليزي ليضعها كيمبيمب داخل الشباك بكل سهولة.

وفي الدقيقة 60 أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني، بعد عرضية من دي ماريا ليضعها مبابي بملسة واحدة داخل الشباك.

وحصل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء خلال المباراة، بعدما تلقى بطاقة صفراء...