أهلي "الـ7 نقاط".. معادلة تكررت منذ 2017 فهل يختلف المصير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى الأهلي خسارته الأولى في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد سيمبا التنزاني بهدف دون رد ضمن إطار مباريات المجموعة الرابعة.

الأهلي رغم خسارته من بطل تنزانيا ظل في الصدارة برصيد سبع نقاط في المقابل جاء سيمبا ثانيًا برصيد ست نقاط يليلة شبيبة الساورة الجزائري برصيد خمس نقاط، ويتذيل فيتا كلوب الكونغولي الترتيب برصيد أربع نقاط.

خسارة الأهلي جعلت الأحمر يواصل فشله في تجاوز النقطة السابعة بعد مرور أربع جولات منذ بداية النسخة الجديدة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

نسخة 2017

في النسخة الأولى منذ تعديل دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا وتحديدًا في عام 2017، حقق الأهلي سبع نقاط في أول أربع مباريات.

الأهلي بدأ المشوار بالتعادل أمام زاناكو الزامبي سلبيًا في برج العرب قبل أن يفوز الأحمر على القطن الكاميروني (2-0).

وعلى ملعب برج العرب وضمن حسابات المرحلة الثالثة فاز الأهلي على الوداد البيضاوي المغربي (2-0)، قبل أن يخسر الأحمر بنفس النتيجة أمام بطل المغرب في المجموعة الرابعة.

وأنهى الأهلي منافسات المجموعة الرابعة في مركز الوصافة بعدما جمع 11 نقطة بفارق نقطة عن الوداد البيضاوي متصدر الترتيب.

وشهدت النسخة قبل الماضية وصول الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة من الوداد البيضاوي بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

نسخة 2018

في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حقق الأهلي سبع نقاط من أربع مباريات من خلال فوزين وتعادل وخسارة.

الأهلي بدأ مشوار المجموعات بالتعادل السلبي أمام الترجي في برج العرب، وخسر الأحمر في الجولة الثانية على يد كامبالا سيتي الأوغندي (2-0) في مباراة تسبب برحيل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وفي أولى مباريات المدير الفني السابق للأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون حقق الأهلي فوزه الأول في دور المجموعات على حساب تاونشيب البتسواني (3-0) قبل أن يكرر الأحمر الفوز في بتسوانيا بنتيجة (1-0).

وأنهى الأهلي منافسات المجموعة الأولى في صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة متفوقًا على الترجي التونسي بفارق نقطتين.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية إلا أنه خسر المحطة الأخيرة أمام الترجي التونسي رغم تفوق الأحمر في الذهاب بنتيجة (3-1)، إلا أن فريق "باب سويقة" تمكن من حصد اللقب بالفوز (3-0).

نسخة 2019

بدأ الأهلي النسخة الحالية من دور المجموعات من خلال الفوز على فيتا كلوب الكونغولي (2-0)، قبل أن يتعادل ممثل مصر في البطولة القارية خارج أرضه أمام شبيبة الساورة الجزائري (1-1).

وفي الجولة الثالثة من حسابات المجموعة الرابعة حقق الأهلي فوزًا كاسحًا على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، قبل أن يكتب بطل تنزانيا الخسارة الأولى للأحمر بهدف دون رد.

وبعد حصول الأهلي على النقطة السابعة وتشابه مصيره في آخر نسختين، هل ينجح رفاق المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي في الوصول للمباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقي التاسع؟.