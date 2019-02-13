صحيفة إيطالية تكشف.. تفاصيل عرض يوفنتوس للتعاقد مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن جزء من تفاصيل العرض الذي تنوي إدارة نادي يوفنتوس التقدم به إلى ليفربول، من أجل ضم المصري محمد صلاح.

وحسب ما جاء في صحيفة توتو سبورت، واسعة الانتشار، فإن القيمة المالية لمحمد صلاح وصلت إلى 200 مليون يورو، وهو ما يدفع إدارة يوفنتوس لإيجاد حلًا لضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس تنوي التقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو إلى جانب الاستغناء عن الأرجنتيني باولو ديبالا لليفربول، من أجل الفوز بتوقيع صلاح.

وفي نفس السياق، أكدت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس تحاول حاليًا توفير أكبر قدر ممكن من السيولة المالية من أجل الوفاء بطلبات ليفربول المتوقعة.

وكانت صحيفة جارديان الإنجليزية، قد أكدت في وقت سابقة أن يوفنتوس يريد ضم محمد صلاح، بينما نشرت صحيفة أبولا البرتغالية ما يفيد بإبداء كريستيانو رونالدو لاعب السيدة العجوز لموافقة على التعاقد مع المصري.