رئيس بايرن: لا نخشى صلاح.. ولدينا من يستطيع إيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كارل هاينز رومينجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه لا يخشى تواجد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين.

وأشار رومينجه في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، إلى أن فريقه يمتلك المدافع ديفيد ألابا الذي سيكون بإمكانه إيقاف محمد صلاح، حسبما يعتقد.

وقال رئيس بايرن: "صلاح لاعب رائع في الجانب الأيمن، ولكن نحن نمتك ديفيد ألابا في الجانب الأيسر، وهو يماثله تمامًا في السرعة ويستطيع إيقافه".

واختتم: "نحن نثق تمامًا في ألابا الذي يعد واحدًا من أفضل المدافعين في العالم، ولذلك فنحن لسنا خائفون من صلاح".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.