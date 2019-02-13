محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد كارل هاينز رومينجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه لا يخشى تواجد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين.
وأشار رومينجه في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، إلى أن فريقه يمتلك المدافع ديفيد ألابا الذي سيكون بإمكانه إيقاف محمد صلاح، حسبما يعتقد.
وقال رئيس بايرن: "صلاح لاعب رائع في الجانب الأيمن، ولكن نحن نمتك ديفيد ألابا في الجانب الأيسر، وهو يماثله تمامًا في السرعة ويستطيع إيقافه".
واختتم: "نحن نثق تمامًا في ألابا الذي يعد واحدًا من أفضل المدافعين في العالم، ولذلك فنحن لسنا خائفون من صلاح".
الجدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بايرن: لا نخشى صلاح.. ولدينا من يستطيع إيقافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.