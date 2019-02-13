4 تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نصر حسين داي الجزائري في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن حسابات المجموعة الرابعة من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، فإن جروس استقر على إجراء أربع تغييرات في تشكيل الفريق الأبيض من خلال الدفع بمحمود حمدي "الونش" ليكون بديلاً لمحمد عبد الغني والذي شارك في مباراة النجوم الأخيرة بمسابقة الدوري.

التغييرات ستشمل أيضًا الاستعانة بخدمات التونسي الدولي حمدي النقاز للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بدلاً من محمد عبد السلام، كما سيعود طارق حامد لوسط الملعب للمشاركة بدلاً من المغربي حميد أحداد.

رابع التغييرات في تشكيل ممثل مصر الوحيد في بطولة الكونفدرالية من خلال الدفع بخدمات محمود عبد المنعم "كهربا" بدلاً من عمر السعيد والذي شارك في المباراة الأخيرة بالدوري أمام النجوم.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

جدير بالذكر أن الزمالك افتتح مباريات المجموعة بالخسارة من جورماهيا الكيني بنتيجة (4-2)، في المقابل حقق نصر حسين داي فوزًا على أرضه أمام بيتر أتيلتكو الأنجولي (2-1) ضمن مباريات نفس المجموعة.