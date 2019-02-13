مباريات الأربعاء| الزمالك يواجه نصر حسين داي.. وريال مدريد ضد أياكس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عشاق كرة القدم على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات في الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الزمالك فريق نصر حسين داي الجزائري على ملعب برج العرب، في الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها:

- كأس الكونفدرالية الإفريقية:

21:00.. الزمالك ونصر حسين داي.. beIN SPORTS HD 3.

18:00.. بيترو أتلتيكو وجورماهيا.. beIN SPORTS HD 3.

- دوري أبطال أوروبا:

22:00.. توتنهام وبوروسيا دورتموند.. beIN SPORTS HD 2.

22:00.. أياكس وريال مدريد.. beIN SPORTS HD 1.

- الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:

21:45.. برينتفورد وأستون فيلا "أحمد المحمدي".

- الدوري السعودي:

17:10.. الاتفاق "حسين السيد" والفيصلي.. KSA SPORTS.