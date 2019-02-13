زيدان يدخل دائرة اهتمامات تشيلسي

انضم المدرب الأسبق لريال مدريد، زين الدين زيدان، إلى قائمة المدربين المُرشحين لخلافة المدرب الإيطالي، ماوريتسيو ساري، في تدريب تشيلسي الموسم المقبل.

القائمة المختصرة ضمت اللاعب الأسبق لتشيلسي “فرانك لامبارد” الذي يُدرب نادي ديربي كاونتي منذ بداية هذا الموسم ويقدم معه نتائج طيبة، بالإضافة إلى مدافع مانشستر يونايتد الأسبق والمدير الفني لناديي بوردو وباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا “لوران بلان”.

أمر خليفة ساري في تشيلسي، يشغل تفكير الصحف البريطانية منذ يوم الأحد الماضي، بسبب الخسارة المدوية التي مُني بها فريقه على ملعب مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد بالجولة 26 من البريميرليج، وابتعاده بشكل كلي عن المنافسة على اللقب ودخوله في معمعة اللحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد آرسنال وتوتنهام هوتسبير.

وظهر تقرير جديد في صحيفة “ذا صن” صباح اليوم الاربعاء، يؤكد اهتمام إدارة تشيلسي بالتعاقد مع زين الدين زيدان الذي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة القصيرة التي أشرف فيها على ريال مدريد من 2015 إلى 2018، حيث حصد لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية في سابقة هي الأولى في تاريخ كرة القدم، فضلاً عن تتويجه بلقب الدوري الإسباني. زين الدين زيدان ، مدرب ريال مدريد السابق (صور: Getty)

وقالت صحيفة ذا صن “هناك دعم متزايد لفكرة التعاقد مع زيدان بين كبار مسؤولي تشيلسي، وقد تطورت المحادثات هذا الأسبوع بشأن موعد التحرك نحو المدرب الفرنسي”.

زيزو /46 عامًا/ لا يعمل منذ بداية موسم 2019/2018، فقد قرر الاستقالة من تدريب ريال مدريد بسبب ضعف الإمدادات من جانب رئيس النادي “فلورنتينو بيريز”، ورُشح بعدها لتدريب مانشستر يونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو منتصف ديسمبر الماضي، أو خلافة أليجري في تدريب يوفنتوس بدءًا من الموسم المقبل.

ويسعى زيدان للحصول على وظيفة مرموقة في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا شك أن انضمامه لتدريب تشيلسي سيصنع الفارق في عملية تجديد عقد الدولي البلجيكي “إدين هازارد” الذي سينتهي عقده العام المقبل ويرفض التمديد من أجل تحقيق حلم الانضمام لريال مدريد.

ولم يخسر ساري في أول 12 مباراة له في ستامفورد بريدج بعد خلافته لمواطنه “أنطونيو كونتي” في تدريب الفريق الصيف الماضي، كما نجح في التأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والترشح إلى الدور الإقصائي من الدوري الأوروبي، لكن كل شيء بدأ ينقلب ضده مع بداية العام الجديد.

ساري في خطر

ساري والسيجارة (صور: Joe)