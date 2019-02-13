رياضة | حقيقة تعاقد برشلونة مع يوفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد برشلونة مع يوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة شائعات ارتباط نادي برشلونة بالتعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن شائعات اتفاق برشلونة مع يوفيتش يعد الغرض منها هي بدء المزاد على صفقة اللاعب وهي خطة دبرها نادي انتراخت فرانكفورت الألماني.

واضافت الصحيفة، أن ريال مدريد جهز أول عرض بقيمة 45 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب على الرغم من تصريحات بيريز رئيس النادي بعدم التعاقد مع مهاجم في الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن هناك أكثر من ناد أعلن اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب من بينهما تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني مع الصراع المتواجد حالياً بين برشلونة والريال.

