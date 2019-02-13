رياضة | لقطة إنسانية.. طفل سعودي يتسبب في إيقاف مباراة الهلال والقادسية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطة إنسانية.. طفل سعودي يتسبب في إيقاف مباراة الهلال والقادسية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب طفل سعودي عمره 10 أعوام مصابًا بمتلازمة داون في إيقاف مباراة فريقي الهلال والقادسية في الدوري السعودي مساء الثلاثاء.

ودخل الطفل السعوي أرض الملعب ورفض الخروج وسط تصفيق من الجمهور الذي كان يراقب المشهد الإنساني عن قرب.

واضطر علي الحبسي حارس مرمى فريق الهلال السعودي للمزاح مع الطفل لثوان معددة، ثم قام الحبسي باللعب معه في أرضية الملعب وأهداه كرة جديدة.