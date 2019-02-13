رياضة | ميدو: باريس سان جيرمان وجد مدرب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: باريس سان جيرمان وجد مدرب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلل أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة السعودي فوز باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين على مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "ليس من السهل على أي مدرب أن يخسر اثنين من اهم لاعبي فريقه في الشوط الأول للاصابه وفي اهم مباراة في الموسم!! ثم تستقبل هدف من كرة ثابته في بداية الشوط الثاني..سولسشكاير لم يكن محظوظا بكيف جرت الأمور بمباراة امس ولكن توخيل وبي اس جي جعلوا مانشستر يونايتد يظهر متواضعا!!

وأضاف ميدو: "توخيل ذكي جدا لعب بالفيش وديماريا كأجنحة في آل ٤-٤-١-١ مع وحود دراكسلر في ظهر ماتيتش حتى يمنعه من استلام الكرة في بداية الهجمة ووجود ماركينيوز وفيراتي كلاعبي ارتكاز وضغط من ماركينيوز بشكل دائم على بوجبا حتى لا يكون عنده وقت كافي على الكرة.تتحول ل ٣ عند بداية الهجمة".

وتابع ميدو: درس تكتيكي من توخيل.. بي اس جي اخيرا وجدوا المدرب الذكي الشجاع الذي يستطيع ان يذهب بهم بعيدا في دوري الأبطال..لا تنسوا ان آل بي اس جي لعبوا مباراة امس دون نيمار وكافاني".