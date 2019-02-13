رياضة | الخليفي: هزمنا أفضل فريق في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليفي: هزمنا أفضل فريق في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته بالفوز بهدفين نظيفين على مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ناصر الخليفي لصحيفة ليكيب الفرنسية: "عشنا ليلة ساحرة ومثالية، المهمة لم تكن سهلة في ظل غياب نيمار وكافاني للإصابة، ولكن لدينا فريق كبير ولاعبين مميزين".

وأضاف الخليفي: "فخور بالفريق والمدرب والجماهير، لقد ظهرنا بشخصية قوية على مدار 90 دقيقة.. مانشستر يونايتد أفضل فريق في العالم، لكننا كنا الأفضل".

وتابع الخليفي: "لابد من الفوز في مباراة الإياب يوم 6 مارس المقبل في حديقة الأمراء".