رياضة | باستثناء الترجي والساورة.. العرب يتعثرون في الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باستثناء الترجي والساورة.. العرب يتعثرون في الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت الأندية العربية في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أمس وكان أهمها خسارة الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف.

المجموعة الأولى

تعادل الوداد المغربي على أرضه مع لوبي ستارز النيجيري بدون أهداف بينما تعادل صن داونز الجنوب إفريقي مع أسيك أبيدجان الإيفواري في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ورفع الوداد المغربي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى متفوقًا بفارق الأهداف على الوصيف صن داونز.

المجموعة الثانية

فاز الترجي التونسي على أورلاندو بيراتي الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن حوريا الغيني.

المجموعة الثالثة

فشل الإفريقي التونسي في الثأر من مازيمبي الكونغولي بعد الخسارة 0-8 في الجولة الماضية واكتفى بالتعادل السلبي ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

المجموعة الرابعة

تعثر الأهلي أمام سيمبا في تنزانيا وخسر بهدف نظيف بينما فاز شبيبة الساورة الجزائري على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط بينما سيمبا 6 نقاط ثم الساورة 5 نقاط متفوقًا بفارق نقطة على فيتا كلوب صاحب المركز الأخير.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 22 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه