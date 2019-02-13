الامارات | وفاة لاعب فريق الشارقة قبل التدريب

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب فريق الشارقة قبل التدريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي لاعب فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة عيسى علي مبارك، قبل تدريب فريقه عصر أمس دون معرفة سبب الوفاة حتى الأن، وسيصدر النادي بياناً رسمياً خاص بوفاة اللاعب والكشف عن سبب الوفاة والتي حدثت قبل تدريب فريقه مباشرة، وتم نقلة إلى المستشفى على الفور ولكنه كان قد فارق الحياة دون معرفة السبب حتى الأن. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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