شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تعود اليوم من تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة الأهلي ظهر اليوم ،الأربعاء، للقاهرة قادمة من تنزانيا بعد مواجهة فريق "سيمبا" في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتعود البعثة بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة الـ7 ساعات ونصف ساعة تخللها ساعة ترانزيت في العاصمة الكينية نيروبي ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ، ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريب اليوم على أن يبدأ غداً ، الخميس، الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بهدف الضغط على أهل القمة والحفاظ على أمال الفريق الضعيفة في التتويج ببطولة الدوري.

وأكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق أنه أغلق مباراة سيمبا تماماً حيث بدأ التفكير في مباراة الإنتاج الحربي ، موضحاً أنه "قدر" الأهلي أن يلعب وسط هذه الظروف الصعبة فالفريق يصل من تنزانيا ظهر اليوم بعد رحلة طيران صعبة للغاية وظروف مناخية قوية ليلعب مباراة قوية في الدوري المحلي قبل أقل من 72 ساعة ، وتحدث لاسارتي على أن ما يجده في مصر لا يجد له مثيل في العالم كله بشأن الارتباطات المزدحمة والتى كان لها دور بشكل أو بأخر في تعرض أكثر من لاعب بالفريق للإصابة ، مُتمنياً إختفاء ظاهرة "زحمة" المباريات بهذا الشكل الغريب حتى يلتقط أنفاسه من مباراة لأخرى.



