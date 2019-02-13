الأهلى يفاضل بين الكلية الحربية و بتروسبورت لإقامة مبارياته بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابًا للأهلى يطالبه بتحديد ملعبه الجديد ويفاضل الأحمر بين الكلية الحربية وبتروسبورت لإقامة مبارياته على أحد الملعبين. كان الأهلى اشترط حضور جماهيره فى المباريات قبل اختيار أى ملعب يقيم عليه مبارياته بعد غلق استاد السلام. كان الأمن قد تحفظ على إقامة مباريات الأهلى فى الدورى على استاد المقاولون العرب بعد غلق استاد السلام الملعب الرسمى للأهلى فى الدورى بسبب تجهيزه لاستضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا.

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