شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق تاريخى للزمالك على الأندية الجزائرية قبل مواجهة نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع. ويتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتليتكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط. ويرصد ”الخليج 365” تاريخ مواجهات الزمالك مع الفريق الجزائرية قبل موقعة نصر حسين داى بالكونفدرالية.. ولم يسبق للزمالك أن التقى فريق نصر حسين داى من قبل، إلا أن لديه سجلاً طويلاً مع الأندية الجزائرية، حيث التقى واجه سبعة أندية جزائرية من قبل وهى: "شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وأهلى برج بوعريرج ومولودية بجاية". التقى الأبيض مع أندية الجزائر فى 17 مباراة، حقق الفوز فى 8 مواجهات، بينما خسر مباراتين، وحسم التعادل نتائج الزمالك مع أندية الجزائر فى 7 مباريات، على مدار تاريخه.

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فالتقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 8 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وهزم بمباراتين، وسجل أبناء ميت عقبة 13 هدفًا بالشباك الجزائرية مقابل 8 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم.

من المفارقات فى تاريخ مواجهات الزمالك والأندية الجزائرية على المستوى القاري، هو تمكن بطل مصر من بلوغ المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا مع كل نسخة يصطدم خلالها بهم، فبلغ نهائي المسابقة نسخ 1984 وتُوج باللقب عقب الاطاحة خلال مشواره بشبيبة القبائل، وتُوج بلقب 1993 بعد ازاحة مولودة وهران، كما حصل على لقب وصيف نسخة 2016 بعد التفوق على بجاية بثمن نهائي المسابقة، باستثناء بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، والتى شهدت خروج الزمالك من دور المجموعات على الرغم من وقوعه مع فريق اتحاد العاصمة بعدما تعادل معه فى برج العرب، وهُزم فى الجزائر بهدفين دون رد.

كانت هذه تفاصيل خبر تفوق تاريخى للزمالك على الأندية الجزائرية قبل مواجهة نصر حسين داى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.