شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى للإسماعيلى يستقيل بسبب التدخل فى عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن نهاد حجاج المستشار القانونى للنادى الاسماعيلى الاستقالة من منصبه بداعى التدخل فى عمله .

وكتب حجاج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : "بضمير مرتاح ؛؛ وبعد ان اديت مهام عملى بالنادي الاسماعيلى علي اكمل وجه وبكل اخلاص وتفاني ، وكان اخرها امس الثلاثاء بارسال مذكرة للجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لتخفيف العقوبات المالية بعد القرار التاريخي بعودة نادي الاسماعيلي لبطولة دورى الأبطال "

وتابع : " وفي ظل الأجواء الغير الصحية داخل اروقة النادي الاسماعيلي وتدخل الغير في صميم عملي ، فأنني أتقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار كمستشار قانونى للنادي"

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إقصاء الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الإفريقي التونسي بسبب الشغب الجماهيري قبل أن يعلن قبول التظلم ويعيد الدراويش لمنافسات البطولة . يذكر أن الإسماعيلي خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين مقابل لا شيء، وأمام الإفريقي لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.