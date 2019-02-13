شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود سعد سمير فى مواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى جهود مدافعه سعد سمير الذى غاب عن رحلة تنزانيا فى اللحظات الأخيرة للإصابة بآلام فى العضلة الضامة، وفضّل الجهاز الفنى عدم سفره مع الفريق.
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن سعد سمير سيكون جاهزًا لمباراة الإنتاج الحربى وسيُشارك فى مران الغد بشكل طبيعى، موضحًا أن الإصابة التى يعانى منها اللاعب ليست قوية.
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