شكرا لقرائتكم سعد سمير جاهز لمواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى جهود مدافعه سعد سمير الذي غاب عن رحلة تنزانيا في اللحظات الأخيرة للإصابة بآلام في العضلة الضامة، وفضّل الجهاز الفني عدم سفره مع الفريق.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن سعد سمير سيكون جاهز لمباراة الإنتاج الحربي وسيُشارك في مران الغد بشكل طبيعي ، موضحاً أن الإصابة التى يعاني منها اللاعب ليست قوية.