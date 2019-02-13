شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن الهدف من تمديد عقود نجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن إدارة ناديه حريصة على الحفاظ على "هيكل" الفريق والإبقاء على نجوم الفريق الذين أخلصوا مع الأهلى خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن تمديد عقود على معلول وكريم نيدفيد وعمرو السولية يؤكد هذه الرغبة فى إضافة مزيد من الاستقرار للفريق خلال الفترة الحالية التى ينافس فيها الفريق على عدة "جبهات" محليًا وأفريقيًا.

ويرى مدير الكرة أن التدعيمات التى أبرمها مجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة جيدة للغاية وانعكست إيجابيًا على الفريق بجانب عودة المصابين بقيادة معلول وأجاى وربيعة، موضحًا أن القادم أفضل للفريق بعد استمرار عودة المصابين وكذلك زيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.