اونلاين | بث مباشر مباراة توتنهام ودورتموند لحظة بلحظة (bein sport)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة توتنهام ودورتموند لحظة بلحظة (bein sport) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة توتنهام ودورتموند لحظة بلحظة (bein sport)

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الاربعاء 13 فبراير في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة توتنهام ودورتموند لحظة بلحظة (bein sport)

ومن المتوقع أن يبدأ بوتشيتينو مدرب توتنهام بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - سانشيز - ألدرفايلد - روز.

خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - لوكاس مورا.

خط الهجوم : سون - يورنتي.

وأيضا جاء التشكيل المتوقع لنادي بوروسيا دورتموند :-

حراسة المرمى : بوراك.

خط الدفاع : شميلزر - اشرف حكيمي - توبراك - ديالو.

خط الوسط : فيتسيل - جيريرو - سانشو - ديلاني - فيليب.

خط الهجوم : ماريو جوتزه.

بث مباشر مباراة توتنهام ودورتموند لحظة بلحظة (bein sport)

ويتصدر نادي بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الالماني في الفترة الأخيرة، بينما يحل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة توتنهام ودورتموند لحظة بلحظة (bein sport)

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.