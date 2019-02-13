اونلاين | بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي | يلا شوت | كورة لايف | أونلاين | كورة ستار | كل حصري

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بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي | يلا شوت | كورة لايف | أونلاين | كورة ستار | كل حصري

يستعد فريق الزمالك المصري، بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لخوض مباراة من العيار الثقيل، حينما يستضيف نظيره نصر حسين داي الجزائري، بقيادة مديره الفني بلال جزيري، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات، لبطولة كأس الإتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي | يلا شوت | كورة لايف | أونلاين | كورة ستار | كل حصري

مشوار الفريقين في الكونفدرالية :

وافتتح الفارس الأبيض مشواره في هذه النسخة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32 الأول بمواجهة فريق القطن التشادي، وتفوق عليه في مجموع المبارتين بنتيجة كبيرة هي (7-2) ثم تأهل لدور الـ32 مكرر، والتقى فيما بعد بفريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي | يلا شوت | كورة لايف | أونلاين | كورة ستار | كل حصري

ثم أوقعت القرعة فرسان القلعة البيضاء في المجموعة الرابعة، برفقة أندية: نصر حسين داي الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي، جور ماهيا الكيني.

بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي | يلا شوت | كورة لايف | أونلاين | كورة ستار | كل حصري

وعلى الجانب الآخر، فقد بدأ فريق نصر حسين الجزائري داى مشواره في كأس الاتحاد الإفريقي من دور الـ64، وواجه فريق جرين إيجلس الزامبي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-2)، ثم التقى بفريق أهلي طرابلس الليبي في دور الـ32 وتغلب عليه بنتيجة (3-2)، ثم لعب الفريق الجزائريي أولى مبارياته في دور المجموعات أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف.

الغيابات في صفوف الزمالك :

لن تشهد مواجهة الزمالك ونصر حسين داي غياب أي لاعب بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفارس الأبيض أي لاعب آخر بداعي الإيقاف في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي.

خطة الزمالك للمباراة :

من المحتمل بصورة كبيرة أن يبدأ السويسري كريستيان جروس بتشكيلته المعتادة مع الفارس الأبيض والتي يمثلها الرسم التكتيكي 4-2-3-1 ، حيث سيدفع بكلا من محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفارس الأبيض عمر السعيد، وخلفه الثلاثي محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن.

التكشيل المتوقع للزمالك :

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن.

الهجوم الصريح: عمر السعيد.

غيابات نصر حسين داي :

الجدير بالذكر أنه لن يغيب عن صفوف فريق نصر حسين داى في هذا اللقاء أي لاعب بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق الجزائري أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

خطة نصر حسين داي للمباراة :

أشارت العديد من التقارير إلى أن مدرب نصر حسين داي، بلال جزيري، سيدخل هذا اللقاء بتشكيلته التي اعتاد عليها مع الفريق،والتي يمثلها الشكل التكتيكي 4-4-2 وسيبدأ بالثنائي خاسف نوفل وخياط عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على عبد الرحمن يوسفي وأحمد قاسمي لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

ويأتي التشكيل الأقرب لنصر حسين داي كالتالي :

حراسة المرمى: مرباح غايا.

الدفاع: محمد أمين - خاسف نوفل - خياط عبد الغني - وليد علاتي.

الوسط: عبد الرؤوف شويطر - فوزي يايا - حراق شمس الدين - مهدي أورتاني.

الهجوم: عبد الرحمن يوسفي - أحمد قاسمي.