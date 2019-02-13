اونلاين | يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora

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يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة صعبة ضد نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم الأربعاء وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora

وسيلتقي فريق الزمالك مع نصر حسين داي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora

وكان فريق الزمالك قد خسر من جورمايا في مباراة الجولة الأولى خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما نصر حسين داي فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora

ومن المتوقع أن يخوض المدرب كريستيان جروس المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن

في خط الهجوم: خالد بو طيب

ويأتي ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية كالتالي:

1- جور مايا: 3 نقاط

2- نصر حسين داي: 3 نقاط

3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط

4- الزمالك: بدون نقاط

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام - حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب