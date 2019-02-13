اونلاين | يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين

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يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين |
يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة صعبة ضد نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم الأربعاء وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين |
وسيلتقي فريق الزمالك مع نصر حسين داي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين |
وكان فريق الزمالك قد خسر من جورمايا في مباراة الجولة الأولى خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما نصر حسين داي فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.
يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين |
ومن المتوقع أن يخوض المدرب كريستيان جروس المباراة بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة
في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن
في خط الهجوم: خالد بو طيب
ويأتي ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية كالتالي:
1- جور مايا: 3 نقاط
2- نصر حسين داي: 3 نقاط
3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط
4- الزمالك: بدون نقاط
وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد
الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام - حمدي النقاز.
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني
الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب