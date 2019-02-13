رياضة | مكالمة هاتفية تحدد مصير ساري مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة هاتفية تحدد مصير ساري مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل الايطالي ماوريسيو ساري مع تشيلسي غامضاً في ظل عدم وجود موقف محدد حتى الآن من الإدارة بشأنه في ظل التراجع الملحوظ في مستوى ونتائج البلوز في الفترة الحالية.

وتعرض تشيلسي لخسارة قاسية من مانشستر سيتي بسداسية نظيفة مساء الأحد الماضي مما تسبب في وجود تكهنات برحيله وتعيين مساعده زولا مؤقتا.

وقالت تقارير إنجليزية إن ساري ينتظر مكالمة خلال الأيام القليلة الجارية من الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي من أجل معرفة ما إذا كان سيتم إقالته من تدريب "البلوز" أم سيستمر.

وقال ساري، في تصريحات عقب اهزيمة: "إقالتي؟ لا أعلم، لم لا، عليك أن تسأل إدارة النادي، أنا قلق فقط بشأن النتيجة والمستوى الذي قدمناه، لكن وظيفتي كمدرب دائمًا في خطر لذلك فأنا لستُ قلقًا بشأن النادي".

ويتوقع أن يكون مدرب تشيلسي الجديد ما بين الثلاثاي؛ فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان سابقاً.