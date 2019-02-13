رياضة | موعد مباراة توتنهام وبورسيا دورتموند اليوم الأربعاء 13 فبراير والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام وبورسيا دورتموند اليوم الأربعاء 13 فبراير والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضد منافسه فريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء 13 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 2 HD على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يتم التعليق على هذا اللقاء المعلقين :-

- علي محمد علي.

- حفيظ دراجي.

ويسعى نادي بوروسيا دورتموند لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب ويمبلي، وتأجيل الحسم إلى مباراة الإياب، بالرغم من الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق.

ويرغب بوتشيتينو مدرب توتنهام في الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، ويعاني الفريق الإنجليزي من غياب المهاجم هاري كين للإصابة، وغياب أيضا لاعب خط الوسط ديلي آلي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.