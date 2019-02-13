الامارات | العنبري يكشف استراتيجية الشارقة لمواجهة النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يكشف استراتيجية الشارقة لمواجهة النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري عن الاستراتيجية التي سيتبعها في مواجهة فريق النصر خلال المباراة التي ستقام غدا على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيرا الى أنه سيركز على اللعب بشكل متوازن في جميع خطوط الفريق، واصفا المباراة المرتقبة بالصعبة نظرا لكون أن النصر ظل يقدم مستويات فنية جيدة في الفترة الماضية، مؤكدا أن فريقه يعاني من ضعف في استغلال الكرات الثابتة، لافتا الى أن اللاعبين بما فيهم المحترف البرازيلي إيغور يتدربون بشكل يومي على تطوير مهاراتهم في لعب الكرات الثابتة.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر نادي الشارقة " نحرص على الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة ويجب أن نكون في كامل جاهزيتنا وقد باتت جميع الفرق معروفة لجميع مدربي فرق الدوري لكن هناك جزئيات وحسابات خاصة لكل مباراة يركز عليها وتوجد في كل مباراة حلول بإمكانه استخدامها ".

وكان الشارقة فاز على النصر في الدور الأول للدوري 6-3

وشدد مدرب الشارقة على أن فترة توقف الدوري أثناء إقامة بطولة كأس آسيا 2019، أثرت على كفاءة تنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة.

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 34 نقطة.