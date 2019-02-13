شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: نحافظ على هيكل الفريق بتمديد تعاقد النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى أن إدارة ناديه حريصة على الحفاظ على "هيكل" الفريق والإبقاء على نجوم الفريق الذين أخلصوا مع الأهلي خلال السنوات الأخيرة ، موضحاً تمديد عقود على معلول وكريم نيدفيد وعمرو السولية يؤكد هذه الرغبة في إضافة مزيداً من الاستقرار للفريق خلال الفترة الحالية التى ينافس فيها الفريق على عدة "جبهات" محلياً وأفريقياً.

ويرى مدير الكرة أن التدعيمات التى أبرمها مجلس الإدارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة جيدة للغاية وانعكست إيجابياً على الفريق بجانب عودة المصابين بقيادة معلول وأجايى وربيعة ، موضحاً أن القادم أفضل للفريق بعد إستمرار عودة المصابين وكذلك زيادة الإنسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي.