شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن إيقاف حكم الأهلى والحدود ويحظر العمل فى الأكاديميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن قرار إيقاف حسن السندبيسى الحكم الخامس فى مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة فى الدورى، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بعد إلغاء هدف إمام عاشور فى الشوط الأول بداعى أن اللعبة مخالفة على مدافع الحرس.

جاء ذلك بعد مثول الحكم للتحقيق والتأكيد على أنه لا يعمل فى أى أكاديمية تابعة للنادى الأهلى، لذا قررت اللجنة التراجع عن إيقافه، على أن يتعهد الحكم بعدم العمل فى أى أكاديمية خاصة.. وقررت اللجنة إخطار كل الحكام بحظر العمل فى الأكاديميات وإلا سيتعرض أى حكم يثبت عمله فى الأكاديميات للإيقاف وقد يصل الأمر إلى الشطب فى حالة التأكد من تبعية الأكاديمية لأحد الأندية.